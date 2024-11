Gaeta.it - In che rapporti sono Walter Zenga e il figlio Andrea: solo ora la (triste) verità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’ex calciatore e allenatore torna a parlare dei suoi turbolenticon ilè stato uno dei portieri più iconici del calcio degli anni Ottanta e Novanta. Milanese, classe 1960, rimane nella storia come figura di spicco dell’Inter, squadra con cui ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe UEFA.è stato anche il portiere titolare dell’ Inter dal 1982 al 1994, arrivando a raggiungere livelli altissimi tanto da essere stato considerato uno dei portieri più forti d’Europa fino ad ottenere per ben 3 volte il titolo di Miglior portiere del mondo dalla IFFHS (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio) nel 1989, 1990 e 1991.In Italia Novanta, celebre mondiale in cui la Nazionale arrivò terza,ne è stato il portiere titolare, durante il quale stabilì addirittura un record: riuscì a mantenere inviolata la porta per 517 minuti consecutivi.