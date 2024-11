Ilrestodelcarlino.it - Il centro si prepara per il Natale

In attesa delle festività natalizie, la città si arricchisce di iniziative artistiche, culturali e commerciali. A proporle è la Confcommercio di Ferrara in collaborazione con gli assessorati al commercio e della cultura del Comune. L’intento è quello di promuovere ilstorico, incoraggiandone in particolare le attività commerciali. I dettagli del progetto sono stati illustrati ieri nella residenza municipale, occasione che ha visto presenti l’assessore al commercio Francesco Carità, l’assessore alla cultura Marco Gulinelli, il presidente provinciale di Confcommercio Marco Amelio, il presidente della Federazione Moda Ferrara Giulio Felloni, il direttore generale di Confcommercio Ferrara Davide Urban e il presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Fipe Matteo Musacci. A donare un’atmosera natalizia alstorico saranno una serie d’iniziative che mirano a valorizzare le attività di ‘vicinato’.