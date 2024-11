Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League sconfitta all’overtime per Gherdeina

Un solo match nel programma odierno della2024-2025 con una squadra italiana impegnata sul, infatti, era ospite dei Red Bull Salisburgo Juniors. Punteggio finale di 2-1 dopo overtime per i padroni di casa austriaci.Vantaggio dei Red Bull grazie alla rete di Gesson dopo 18:37 minuti su assist di Noll. Gli altoatesini non mollano la presa e trovano il pareggio con Forte al 49:15 su assist di De Luca.Il tempo regolamentare si chiude in perfetta parità, per cui tutto passa al tempo supplementare. Ci pensa Assavolyuk a decidere l’incontro al 62:20 su assist di Wurzer.