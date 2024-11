Lettera43.it - Giappone, il premier Ishiba si addormenta in parlamento durante il voto della sua elezione

Ilse Shigerusi è appisolatola votazione alche da lì a poco lo avrebbe confermato primo ministro del Paese, circostanza subito catturata da una telecamera e finita come argomento di dibattito sui social media nipponici.è “colpevole” di non essere riuscito a trattenersila conta dei voti del ballottaggio alla Camera, che neldi Tokyo si fa ancora manualmente ed è quindi un procedimento che va per le lunghe.This video of Prime Ministerapparently falling asleep during today’s Diet session has gone viral, receiving over 8 million views. It looks like former PM Aso, who backed a rival candidate in the LDP leadership election, is glaring at.pic.twitter.com/9cUqPH3mdn— Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) November 11, 2024Il segretario di Gabinetto: «è stremamente impegnato ogni giorno e lavora fino a tarda notte»«È stata una reazione causata da un farmaco per il raffreddore, forse un po’ troppo forte, che induceva sonnolenza», ha spiegato il segretario di Gabinetto, Yoshimasa Hayashi, interpellato sulla questione in un punto stampa.