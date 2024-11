Gaeta.it - Genitori del Convitto Nazionale di Teramo chiedono soluzioni per il futuro dei loro figli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A seguito del sequestro del‘Melchiorre Delfico’ di, avvenuto a inizio ottobre, idegli studentiri hanno ritenuto necessario scrivere una lettera aperta. Questo documento è stato indirizzato al presidente della Provincia di, al sindaco della città e all’assessore all’Istruzione della Regione Abruzzo, evidenziando le difficoltà che affrontano le famiglie nell’assicurare la continuità educativa e un ambiente stabile per i.La chiusura dele le sfide quotidianeA un mese dalla chiusura della storica istituzione, moltisi trovano di fronte a decisioni difficili, specialmente quelli che, a differenza di altri, hanno scelto di far rimanere i propri. Questiurgono diche possano garantire non solo il diritto all’istruzione, ma anche una buona permanenza per i ragazzi, spesso provenienti da località distanti.