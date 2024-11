Liberoquotidiano.it - "E allora perché mi chiede aiuto?": Meloni spiana Lepore, smascherato in un minuto

Giorgianon le manda a dire. Intervenendo al comizio di chiusura della campagna elettorale in Emilia Romagna, in un collegamento il premier con parole chiare replica al sindaco di Bologna che dopo gli scontri di sabato scorso ha parlato di "300 camice nere" inviate dal governo in città: "Se io fossi la picchiatrice fascista che il sindacodice,non dovrebbermi collaborazione. Un po' di coerenza sindaco, un po' di coerenza". E ancora: "Il Pd dice che non ho il coraggio di venire a Bologna, l'altra settimana diceva che non avevo il coraggio di incontrare i sindacati. Io - riprende la premier - ho il coraggio di fare tutto quello che faccioposso dare conto delle mie posizioni". Poi risponde anche sul tema alluvione: "Dicono che da Roma non è arrivato un euro per l'alluvione, ma è falso.