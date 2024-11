Ilfattoquotidiano.it - Dopo il flop della prima tranche, il concordato preventivo raddoppia. Ci sarà tempo fino al 12 dicembre

Bis doveva essere e bis. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la “riapertura dei termini per l’adesione albiennale“. Le partite Iva avrannoal 12per aderire al patto biennale con il fisco. La nuova finestrasolo per chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 31 ottobre e non ha aderito alladel.La proroga si è resa necessaria in seguito ai risultati deludentisanatoria che ha portato nelle casse dello Stato 1,3 miliardi di euro, la metà dei 2,5 miliardi sperati. Su questi fondi il governo fa affidamento per finanziare, almeno per quest’anno, la riduzione dal 35 al 33%seconda aliquota Irpef. A chi aderisce alla sanatoria il governo offre l’applicazione di aliquote bassissime, dal 10 al 15%, che garantiscono sconti fiscalia più del 70% delle maggiori tasse in teoria dovute.