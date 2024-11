Lanazione.it - Donato un nuovo ecografo: "Diagnosi più accurate"

Undi ultima generazione che permetterà di integrare l’esame clinico dei linfonodi e della milza nei pazienti oncoematologici: un elemento essenziale per unapiù accurata e in tempi più brevi. Taglio del nastro all’ambulatorio del day hospital in Oncoematologia all’ospedale Apuane del dispositivodall’associazione italiana leucemie e linfomi (Ail) - sezione di Massa Carrara, insieme all’associazione ’Il volto della speranza’ e all’azienda Graziani marmi. Un importante contributo per la sanità Apuana, raggiunto grazie alla generosa sinergia di piùri e all’incessante e infaticabile referente della struttura, Roberta Della Seta, che si è formata specificatamente anche per l’utilizzo delstrumento a beneficio di tutti i pazienti. "Le nuove tecnologie, insieme ai professionisti della struttura permettono a questa realtà – fiore all’occhiello dell’ospedale – di rispondere ai tanti casi, presi in carico, con numeri in aumento", ha detto il direttore del Noa Giuliano Biselli.