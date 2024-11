.com - Daniel Lumera presenta il nuovo libro Fermati e respira a Bookcity Milano

Nell’ambito della rassegna2024, domenica 17 novembre alle ore 16.30 nella Sala Liberty del Circolo Filologico Milanese si svolgerà l’incontro Meditazione: il potere della mente su benessere e qualità della vita tenuto dal biologo naturalista, esperto di scienze del benessere,.L’autore bestseller, in dialogo con la giornalista Manuela Porta, approfondirà i temi delda poco uscito per Solferino. Gli otto passi della meditazione. Il potere della mente su benessere e qualità della vita, in cui viene esplorato l’Ottuplice Sentiero della meditazione, che affonda le sue radici nella millenaria tradizione indovedica e che trova riscontro nelle più recenti ricerche delle neuroscienze in termini di benessere e miglioramento della qualità della vita.