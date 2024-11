Ilgiorno.it - Camion e betoniere vanno fermati: "Gli accordi si devono rispettare"

"Bastain via Dei Boschi e via Figino, chiediamo alla nuova amministrazione comunale di difendere i cittadini e farle condizioni poste da Città Metropolitana di Milano a tutela della nostra salute e dell’ambiente". Ad alzare la voce sono il Gruppo Salute e il Gruppo Copernico di Pero, due comitati cittadini da anni impegnati nella battaglia per limitati i disagi collegati alla presenza della cava in via Dei Boschi. "Da oltre dieci anni la cava continua a lavorare chiedendo anno dopo anno deroghe all’autorizzazione precedente con la giustificazione di non avere ancora esaurito la relativa quantità di estrazione - spiegano -, ma ha prodotto molto di più e portato all’esterno tanto materiale pietroso. Questo significa che è moltiplicato il via vai dipesanti con l’aggiunta dei mezzi pesantissimi che portano dentro terra da lavorare".