Oasport.it - Ambesi: “Sinner sta educando il pubblico. Preferisco il clima di Torino rispetto a quello di Roma”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Buona la prima alle ATP Finals 2024 diper Jannik, che si sbarazza in due set dell’australiano Alex De Minaur al debutto nel round robin facendo già un importante passo avanti in ottica qualificazione alle semifinali. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.A proposito dell’atmosfera torinese durante il match,ha detto: “Ieri si sono affrontati due ragazzi educati, che sanno stare in campo rispettando l’avversario, le regole ed il. La partita è stata assolutamente regolare. Due che giocano più o meno allo stesso modo, ma uno tira più forte e quindi di norma vince lui quando la palla resta in campo. Cosa doveva fare il? La gente era lì, si è goduta questo spettacolo in serenità“.