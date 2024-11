Ilrestodelcarlino.it - Allievo molestato a scuola di danza, maestro condannato. “Ma insegna ancora, non è giustizia”

Modena, 12 novembre 2024 – Era il suonte di, di lui si fidava. Quella sera d’estate del 2019 lo invitò ad un incontro all’interno delladi ballo (situata in un comune della provincia), raccomandandogli di non parlarne a nessuno. “Ci sono anche i tuoi amici” affermò mentendo. Lui, nell’ingenuità dei suoi 14 anni, accettò l’invito, pensando che illi avesse convocati per parlare loro di gare. Nell’attesa che arrivassero gli altri, però, illo incitò a bere e a berefino a farlo ubriacare. Non c’era nessun altro invitato in realtà e, poco dopo, ilabusò di lui. La Cassazione, lo scorso ottobre ha confermato la condanna a un anno e otto mesi di carcere in abbreviato per l’imputato: un 39enne residente in provincia (omettiamo il comune a maggior tutela del minore coinvolto).