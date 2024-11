Lettera43.it - Al via le riprese della serie di Amanda Knox, la sindaca: «Perugia mia, scusami»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

A distanza di 17 anni dall’omicidio di Meredith Kercher,, inizialmente condannata e poi assolta in appello per l’omicidiogiovane, ha avviato la produzione di unaintitolata Blue Moon, insieme a Monica Lewinski. Mentre ainiziano le, sono arrivate le prime reazioni sconcertate dall’operazione. Dopo le critichefamiglia di Meredith, anche laVittoria Ferdinandi è tornata sulla questione in una lettera rivolta ai cittadini. «mia,», sono le prime parole. «Il tuo dolore non è e non sarà mai per me soltanto un effetto collaterale di una scelta politica, nel momento in cui si manifesta diventa il cuore del problema di fronte al quale non posso rimanere sorda come politica, né tantomeno come persona».La letteraFerdinandi: «Venendo girata a, potremo visionare e autorizzare le scene»«Non c’è da difendere nessuna scelta politica, anzi, c’è bisogno di una politica che quando fa male sappia chiedere scusa.