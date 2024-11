Gaeta.it - Abruzzo protagonista al FIET di Venezia: un successo per le eccellenze enogastronomiche

Facebook WhatsAppTwitter La Regioneha concluso con entusiasmo la sua partecipazione al Festival Internazionale dell’Eccellenza e del Territorio di. Questo evento importante ha visto la delegazione abruzzese, guidata dall’Assessore alle Politiche Agricole, Caccia e Pesca Emanuele Imprudente, attiva in una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione dei prodotti alimentari locali e alla sostenibilità delle pratiche gastronomiche.La vetrina delleabruzzesiDurante i quattro giorni del festival, l’ha saputo attirare l’interesse di esperti del settore, operatori e visitatori, grazie a un programma ricco di eventi come esposizioni e dimostrazioni culinarie. Ogni attività è stata progettata per promuovere la qualità dei prodotti regionali, combinando l’eredità gastronomica tradizionale con approcci innovativi.