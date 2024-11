Zaccardi e gli odiatori che terrorizzano le scuole | chi c' è dietro Cambiare Rotta

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Si preparano allo sciopero studentesco di venerdì prossimo. L'appuntamento è in Piazza Verdi, a Bologna, doveha organizzato la manifestazione contro il governo. L'iniziativa, chiamata “No Meloni day” è stata pubblicizzata con un battage piuttosto violento. Perché quei manifesti che sono spuntati un po' dappertutto nella zona universitaria della città raffigurano le facce insanguinate della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Ma la mobilitazione sarà nazionale: lo sciopero è stato proclamato in occasione della Giornata internazionale dei diritti degli studenti. Per questo, spiegasui social, «in tutta Italia faremo sentire la nostra voce contro il tentativo del governo Meloni e dei ministri Valditara e Bernini di distruggere la scuola, l'università e la ricerca pubblica».