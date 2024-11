Nerdpool.it - The Penguin: Batman appare nell’episodio finale?

Theha mostrato lo stesso livello di ambizione del suo personaggio principale nel lanciare una serie spinoff di The, per la prima volta non incentrata sul Crociato Incappucciato. Eppure, nel corso di sette settimane, Il Pinguino ha (per lo più) dimostrato di essere degno di andare in onda senza bisogno di ricorrere a camei e/o citazioni a Bruce Wayne o, almeno fino al cliffhanger del penultimo capitolo. L’episodio 7 de Il Pinguino si è concluso con Sofia Falcone che ha compiuto un attentato così devastante che i fan hanno praticamente chiesto chesi presentasse per risponderne.neldel Pinguino?Più o meno.viene finalmente riconosciuto negli ultimi istanti della scenadi The– attraverso il suo iconico Bat-segnale, che illumina il cielo notturno di Gotham.