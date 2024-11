Biccy.it - Sophia Berto e Davide Bonolis: la ballerina commenta il flirt

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

stanno insieme. Ladi Ballando con le Stelle ha confermato il suocol figlio di Sonia Bruganelli da Caterina Balivo, ospite a La Volta Buona.Messa davanti alla sua foto insieme ache ha pubblicato su Twitter l’account di GigiGx (e che aveva preso dal profilo Instagram di lei)ha prima tergiversato: “Ma non c’è una pausa pubblicitaria ora?“, poi ha ammesso: “Gigi, cosa hai fatto? Non lo conosco. Gli ho scritto su Instagram, non so come abbia fatto ad avere la foto. Questo scatto l’avevo pubblicata sul mio profilo Instagram, tra le storie. Non ho un grande seguito quindi mi sono detta ‘chi mai la vedrà?’ Una settimana dopo, però, è comparsa su X“.Posso lanciare uno SCOOP per il popolo della notte?Ladi Tommaso Marini,, esce con il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo