Simone Centemero, l’avvocato si regala i mondiali Ironman a 53 anni

Monza, 11 novembre 2024 – Duemila atleti approdati aidi Kona alle Hawaii, di cui cinquanta italiani. Tra questimonzese, 53, che alla professione legale ha unito la passione per il triathlon, una disciplina sportiva agonistica praticata a livello amatoriale ma che dopo un trentennio di competizioni gli ha fatto ottenere la wild card per volare fino all’Oceano Pacifico. “È stata un’esperienza fuori dal comune, ialle Hawaii li vedevo come un miraggio ma poi, dopo 30, sono riuscito a coronare questo sogno”, spiega, che è anche responsabile della sezione triathlon del Monza Marathon Team. Iscritto all’ordine degli avvocati di Monza dal 2001, il 53enne è sempre stato uno sportivo e oltre alla laurea in Giurisprudenza, ne ha una anche in Osteopatia.