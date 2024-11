Superguidatv.it - Silvia Toffanin, debutto in prime time a ‘This Is Me’: “Ora entro nel cuore di Amici”

registra un nuovo ed importantein “”, nei palinsesti TV-Mediaset, con “This Is me”, il nuovo special dedicato addi Maria De Filippi. La conduttrice storica al timone del talk show nel weekend di Verissimo dedica quindi uno slot esclusivo alla storia del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, che ha visto nascere il talento nelle arti, come nel ballo e nel canto. Per l’occasione dello speciale-evento, quindi, non mancano al cstudio degli ex allievi diverso il nuovotelevisivo: ha il via “This Is me”Prima di accettare la conduzione al timone dello special, in partenza con la prima puntata in onda mercoledì 20 novembre 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset,aveva sempre declinato gli inviti a condurre un programma di prima serata.