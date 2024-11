Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025, Alessandro Cattelan “sarà uno dei co-conduttori della serata finale”

uno dei co-del festival”, lo annuncia il direttore artistico di, Carlo Conti, in occasionepresentazione diGiovani, al via domani in secondasu Rai2 Cinque appuntamenti settimanali, da domani in secondasu Rai 2, per scoprire i 6 finalisti su 24 concorrenti scelti su 560 candidati che approderanno alla finalissima. Quattro di loro saliranno sul palco del Festival. “Inizia domani ufficialmente l’avventura del Festival di. Sono felice perché era una mia fissazione di fare un talent diGiovani ed è quello che avremo da domani su Rai 2, quest’anno in secondama spero che dall’anno prossimo possa passare in prima”. Lo dice Carlo Conti, direttore artistico del Festival dialla conferenza di presentazione di ‘Giovani’, cinque appuntamenti settimanali, da domani in secondasu Rai 2, per scoprire i 6 finalisti su 24 concorrenti scelti su 560 candidati che approderanno alla finalissima diGiovani.