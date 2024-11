Ilrestodelcarlino.it - Sanmichelese regge in 10 e torna a casa con il pari

RIESE 11 RIESE: Codeluppi, Notario Aranda, Cuoghi (57’ Davoli), Borghi (57’ Candeloro), Malavolti, Boschetti, Mussi, Owusu, Fantastico, Volpini (88’ Mazzoli), Pedrazzoli. A disp: Tosi, Turci, Coviello, Lugli, Incerti, Amura. All: Santachiara (Nazzani squalificato): Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (74’ Casini), Alicchi, Tardini, Notari, Manzini, Solla (46’ Frimpong). A disp: Paganelli, Ferrari, Doku, Rafrafi, Peddis, Tolu, Gorzanelli. All: Azzurro. Arbitro: Candela di Parma Reti: 18’ Manzini, 73’ (rig.) Volpini Note: espulso Notari per doppia ammonizione al 50’, ammoniti Boschetti, Volpini, Candeloro, Ashong. La super sfida fra le due inseguitrici della Cdr Mutina si chiude senza vincitori e sorride solo il Castellarano, che mette la freccia in classifica al secondo posto su Riese e