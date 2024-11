Anteprima24.it - Postiglione, la Grotta di Sant’Elia candidata al Marchio del Patrimonio Europeo

Tempo di lettura: 2 minutiArriva dritto dinanzi alla commissione europea per i siti storici i culturali che dovrà eleggere e votare il sito , tra 11 siti italiani, ildel, ladidi, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.Sono infatti, 11 le candidature dei siti per il riconoscimento d “del” presentate al Ministero della Cultura che cura la procedura di preselezione dei siti italiani. I progetti concorrono alla selezione del 2025 e gareggiare per l’Italia ci sono: l’Area archeologica del Foro Romano e Palatino – Parco archeologico del Colosseo; Basilica di San Benedetto di Norcia – Archidiocesi di Spoleto-Norcia – Comune di Norcia (provincia di Perugia); Campo 65 – Comune di Altamura (città metropolitana di Bari); Ceramica di Montelupo Fiorentino: museo e parco culturale – Comune di Montelupo Fiorentino (provincia di Firenze);di– Comune di(provincia di Salerno); I luoghi dell’operazione Avalanche/Lands of Avalanche -Sito tematico coordinato dall’Amministrazione comunale Città di Battipaglia (provincia di Salerno); Monasteri benedettini di Subiaco (Monastero di Santa Scolastica – Monastero di San Benedetto Sacro Speco) – Direzione regionale Musei nazionali Lazio (DRMNL); Museo diffuso della memoria di Niccioleta – Comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto); Parco Naturale Regionale Bosco delle Querce – Comune di Seveso (provincia di Monza e della Brianza); Pietraporciana – Comune di Chianciano Terme (provincia di Siena); Teatro Olimpico di Vicenza – Comune di Vicenza.