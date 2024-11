Tg24.sky.it - Morta Lia Ferrarini dopo caduta dal trattore: erede dell’azienda di salumi, aveva 56 anni

Lia, a 56, mentre lavorava nella sua azienda agricola. La più giovane dei cinque eredi della famiglia, pertitolari dello storico marchio di prosciutti e prodotti alimentari di Reggio Emilia, è stata trovata senza vita lo scorso venerdì 8 novembre nella tenuta di via Romesino a Botteghe di Albinea, nella campagna reggiana. Il corpo è stato trovato a terra, nel cortile di cemento vicino alle stalle: poco più in là il piccoloche Lia usava per svolgere le sue attività.Nessuno ha assistito all’incidente e dunque le dinamiche, affidate al sostituto procuratore Dario Chiari per conto della Procura di Reggio Emilia, sono in via di ricostruzione. Ci lavorano tecnici Ausl e Carabinieri.