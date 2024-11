Quotidiano.net - Morando: da 70 anni pionieri del pet food e non solo

NELL’IMMEDIATO dopoguerra i cani e i gatti, in alcune regioni d’Italia, si mangiavano. Fa storcere la bocca agli amanti degli animali, ma la fame in quegliera ancora tanta e il cibo scarseggiava. In ottant’sono cambiate tante cose, in primis la società. E oggi quasi ogni famiglia in Italia ha un animale domestico e lo cura con amore e attenzione. Il cibo per animali è diventato un bene primario, considerato alla stregua del latte e del pane, o, come dice Franco(nella foto sopra), ceo dell’azienda di famiglia "come gli omogeneizzati". Nonno Enrico aveva visto lontano. Era abituato a viaggiare, e a Marsilia gli era venuta una intuizione, produrre cibo per animali, in lattina. Oggi i prodottisono distribuiti in 65 Paesi nel mondo e sono distribuiti dalla grande distribuzione.