Oasport.it - LIVE Alcaraz-Ruud 1-6, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il norvegese domina il primo set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDEN DALLE 18.00LADI ZVEREV-RUBLEV DALLE 20.30Tanti errori da parte di Carlos, specialmente con i colpi di inizio gioco. Lo spagnolo probabilmente è rimasto sorpreso dalla grande solidità deldi rovescio: quest’oggista riuscendo a rispondere con continuità anche con il colpo bimane.1-6 Gioco eset Casper: ilsigilla ilparziale con il secondo ace dell’incontro.40-0 Prima al centro a 212 km/h.30-0 Servizio ad uscire ed accelerazione lungolinea dalla parte opposta.15-0 Termina in corridoio la risposta di dritto di.1-5 Break: termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. Va sottolineata l’ottima risposta di rovescio del