La Coda del Diavolo con Luca Argentero in esclusiva su Sky e NOW: un thriller imperdibile

Sintonizzatevi il 25 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno per non perdere “Ladel”, il nuovomozzafiato con, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Questotitolo, tratto dall’omonimo romanzo di Maurizio Maggi edito da Longanesi & C., promette azione e tensione.La trama e il cast stellareDiretto da Domenico De Feudis (già noto per Il Legame), “Ladel” è un action-ambientato in una Sardegna oscura, doveinterpreta Sante Moras, un ex poliziotto ora guardia carceraria che viene incastrato per un omicidio inquietante. Al suo fianco troviamo Cristiana Dell’Anna (celebre per il suo ruolo in Gomorra – La serie), che veste i panni di Fabiana Lai, una giornalista decisa a scoprire la verità.