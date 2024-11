Gaeta.it - La Calabria si presenta al Forum Internazionale del Turismo di Firenze

Facebook WhatsAppTwitter Ilsi configura come una risorsa cruciale per la, una terra ricca di potenzialità ancora da scoprire. Questo messaggio è emerso chiaramente durante la seconda edizione deldelsvoltosi a, dove l’assessore aldella Regione, Giovanni Calabrese, ha illustrato le opportunità di crescita e sviluppo che il settore offre. Con interventi mirati e strategie chiare, lapunta a posizionarsi come meta privilegiata per viaggiatori in cerca di esperienze autentiche.Opportunità e strategie per ilcalabreseNel contesto del, Giovanni Calabrese ha evidenziato un aspetto fondamentale: la necessità di migliorare la qualità delle strutture alberghiere e dell’accoglienza. La qualità del servizio è un fattore determinante per attrarre turisti, e pertanto, l’assessore ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione del personale.