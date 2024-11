Ilrestodelcarlino.it - Il violino di Simone e l’organista del Papa

Evento di spicco della stagione, stasera al teatro Comunale Sir Antonio Pappano dirigerà la Chamber Orchestra of Europe e il pianista Bertrand Chamayou. Sabato 16, poi, sarà alla ribalta la Filarmonica del Comunale, con il suo direttore Hirofumi Yoshida e la violinistaLamsma (nella foto). Ospiti d’eccezione per il Modena Organ Festival: domani sera nella chiesa di Sant’AgneseQuentin Guérillot della Cattedrale di St. Denis in Francia, e sabato alle 15.30 in Duomo il maestro Josep Solé Coll,delalle cerimonie nella basilica di San Pietro. Sempre sabato al Planetario il concerto "Mandolinsieme" della Mutinae Plectri con un omaggio a De Andrè e alla Tenda il blues di Stefano Barigazzi.