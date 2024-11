Formiche.net - Il tour diplomatico di Prabowo dimostra il pragmatismo dell’Indonesia

Con il recente insediamento diSubianto alla presidenza, l’Indonesia sta rapidamente mostrando la propria intenzione di rafforzare il ruolo di attore indipendente e multi-allineato nel sistema globale, sempre più orientato verso una struttura multipolare. Le sue prime visite internazionali, che includono tappe cruciali in Cina, Stati Uniti (invitato a Washington da Joe Biden, ma con fermata prevista anche in Florida per un faccia a faccia con il presidente eletto Donald Trump nella “Casa Bianca operativa” di Mar-a-Lago), e poi in Perù per l’Asia-Pacific Economic Cooperation, in Brasile per il G20, e infine nel Regno Unito, rappresentano un percorsocarico di significato e strategia. Ogni tappa rispecchia la volontà di Jakarta di riaffermarsi come player influente e, per quanto possibile, autonomo, capace di dialogare e costruire relazioni con potenze dalle caratteristiche molto diverse, mantenendo però un’identità sovrana e ben definita sullo scenario internazionale.