Honor e Xavier | i figli gemelli di Tilda Swinton

Leggi l'articolo completo su Pettegolezzicelebrita.com

e l’ascesa di suanel mondo del cinemaL’acclamata attrice, nota per le sue interpretazioni versatili, non è solo una figura amata nel mondo della recitazione, ma anche una madre orgogliosa di due, avuti dalla sua relazione con John Byrne.Seguendo le orme della madre,Byrne ha iniziato a lasciare il segno nell’industria della recitazione. Negli ultimi anni, il pubblico ha familiarizzato conmentre si metteva sotto i riflettori sul red carpet, spesso accompagnando la madre in grandi eventi.Byrne in A Very Royal ScandalNel 2024, la carriera di attrice diha raggiuntoNuove vette con il suo ruolo nella miniserie britannica A Very Royal Scandal, dove interpreta la principessa Beatrice.