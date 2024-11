Ilgiorno.it - Gravedona, partono i lavori di riqualificazione di Palazzo Gallio

ed Uniti, 11 novembre 2024 – Il polo culturale a, sede della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, ha avviato il cantiere per il rifacimento del tetto. Un intervento finalizzato a valorizzare la bellezza del monumento storico e la sua posizione strategica. “Con l’obiettivo – spiega Mauro Robba, presidente della Comunità Montana - di far diventareun polo culturale di riferimento per l’intero alto lago e di richiamo per eventi ed iniziative regionali e nazionali, dalla formazione d’eccellenza agli eventi culturali”. Che aggiunge: “Gli studi svolti in questi anni ci confermano che garantire questa vocazione contribuirà allo sviluppo del nuovo modello di turismo sostenibile legato all’arte e alla cultura e alla bellezza del patrimonio ambientale dell’intera area”.