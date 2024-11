Ilrestodelcarlino.it - Grande emozione in chiesa. La messa del carabiniere-diacono: "È meglio donare che ricevere"

A Brescello ha lavorato per anni con la divisa da. Ora indosserà anche quella di. Una missione, quella di Stefano Airini, sempre orientata al bene delle persone: dal punto di vista fisico e, ora, anche spirituale. Airini, ex comandante della caserma brescellese, da qualche anno è al nucleo comando di Parma. Ma a Brescello, dove ancora abita, adesso si occuperà anche di attività dell’Unità pastorale che comprende pure Boretto e Gualtieri. Ieri mattina ha partecipato alla sua primada, nelladi don Camillo. A lui è stata affidata l’omelia, dedicata alla figura di Maria, all’importanza di "più che", fino agli inevitabili ringraziamenti "a tutte quelle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso". A partire dalla moglie Monica e dalla madre Carla, emozionate in prima fila, a pochi metri dal sindaco Carlo Fiumicino con fascia tricolore e dall’attuale comandante della caserma dell’Arma.