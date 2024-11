Terzotemponapoli.com - Giuffredi in accordo con Conte sulla questione del VAR

Oggi, durante una trasmissione su CRC, radio partner della SSC Napoli, Mario, procuratore dei fratelli Esposito e di calciatori come Di Lorenzo, Politano e Folorunsho, ha parlato con emozione della donazione del nuovo campo di calcio nel rione Cicerone, a Castellammare di Stabia. I fratelli Esposito, originari di quella zona, hanno scelto di restituire alla comunità un luogo dove i giovani possano allenarsi e crescere.ha sottolineato come il calcio, in particolare in Campania e nella città di Napoli, svolga un ruolo sociale fondamentale, dando ai ragazzi l’opportunità di scegliere strade migliori rispetto a quelle più difficili, offrendo loro la chance di realizzare i propri sogni. Tuttavia, ha aggiunto che, sebbene lo sport possa essere un punto di partenza, spetta alle istituzioni il compito di creare le condizioni affinché le famiglie e i giovani possano accedere alle scuole calcio, come strumento di crescita e sviluppo.