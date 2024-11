Lanazione.it - Firenze, 2.500 visitatori per la quinta edizione de “Il Gusto Toscano”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 11 novembre 2024 - Circa 2.500in due giorni. Si è conclusa con un bel successo di pubblico lade “Il”, svoltasi il 9 e 10 novembre presso il Conventino fuori le Mura a. Ilè un evento realizzato da Artex, in collaborazione con PromoWine, nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune diin collaborazione con Cna Toscana e Confartigianato Imprese Toscana. Ilha visto la partecipazione di oltre 30 produttori tra vignaioli, mastri distillatori e artigiani agroalimentari, offrendo aiun’esperienza enogastronomica unica nel cuore di. “Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico, che ha dimostrato un grande interesse non solo per l’acquisto dei prodotti - ha detto Elisa Guidi, coordinatrice di Artex - ma anche per la componente culturale dell’evento.