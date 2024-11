Inter-news.it - Dumfries adesso insostituibile! Il segnale di Inzaghi in Inter-Napoli

Denzelha scalato le gerarchie di Simonesembra essere quasi. Inun ulterioreda parte dell’allenatore nerazzurro.GERARCHIE – Ancora una volta Denzelè stato tra i migliori in campo dell’nella partita contro il. Continua perciò il momento positivo dell’olandese, che arriva alla terza sosta della stagione con una maglia da titolare. Sì, proprio quelle che nelle due precedenti soste non aveva mai avuto a causa delle scelte di Simone, che gli preferiva sempre Matteo Darmian. Oggi le gerarchie sono cambiate esta meritando il posto negli undici. Anche inha determinato in fase offensiva.ancora bene in: undaPRESTAZIONE – Dalla sua parte c’era Kvicha Kvaratskhelia, eppureha subito appena un dribbling nei 90 minuti in campo.