Gaeta.it - Due designer marchigiane lanciano un panettone sostenibile e limited edition per il Natale 2024

Facebook WhatsAppTwitter Per il, un progetto innovativo e attento all’ambiente sta prendendo forma in Italia, grazie all’incontro tra l’etica e l’estetica del design. Francesca Casci Ceccacci e Gaia Segattini, dueoriginarie delle Marche, hanno unito le forze per sensibilizzare il pubblico sul riutilizzo dei materiali. Attraverso l’edizione limitata “Non rompere le scatole“, presentano unche promette di unire tradizione e innovazione, offrendo un’alternativa consapevole nel panorama natalizio.La creazione dei panettoniIl progetto “Non rompere le scatole” vede la realizzazione di 30 panettoni, disponibili in due varianti: classico e tre cioccolati. Ogniè presentato in un packing unico che riporta l’iconico pattern optical di Gaia SegattiniKnotwear nel ricercato colore viola Pandefrà.