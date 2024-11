Secoloditalia.it - Cremaschi stronca Landini: “Fa sparate che contano zero, non ha il coraggio di attaccare gli Elkann”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Una Cgil priva di qualsiasi credibilità, “corresponsabile” insieme alla sinistra della crisi dei salari. L’attacco a Maurizioarriva da una voce storica del sindacato, quel Giorgioche fu segretario nazionale della Fiom e oggi è portavoce di Potere al popolo. Perle minacce di “rivolta sociale” lanciate dal leader della Cgil “sono solo”, che “se non si ha ildi rompere con gli, e costringerli a pagare il conto”. Ma, ed è questo il punto, la Cgil ha compiuto “scelte politiche” che sono andate nella direzione opposta e rispetto alle quali non emerge né la volontà né la possibilità di puntare i piedi a tutela dei lavoratori.: “Dasolo, non è credibile”“La Cgil non ha lavorato per la rivolta sociale: semmai per la pace sociale.