Ilgiorno.it - Comune sotto esame. Trasparenza e bisogni i cittadini danno il voto. Il sindaco: partecipate

Da Bruxelles all’hinterland, la gente dà i voti al. Vimodrone prova ad appuntarsi sul petto l’"European Label of governance excellence", la città è a caccia del marchio Ue di eccellenza nell’amministrazione e per ottenerlo è pronta aporsi al giudizio di, dipendenti pubblici e consiglieri su, responsabilità e vicinanza aidella comunità. Per testare il grado di maturità sui pilastri dell’Unione scatta l’indagine a tappeto, si aggiudica la patente chi rispetta i quattro fondamenti e i 12 principi di buon governo dell’Unione, obiettivo, "migliorare, superando i punti di debolezza indicati dagli abitanti". "Siamo pronti per l’", è l’appello delDario Veneroni che chiede a tutti di far sentire la propria voce: "Ogni parere conta".