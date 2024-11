Linkiesta.it - Comincia la Cop29 sul clima in Azerbaijan

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Lunedì 11 novembre prende il via a Baku, capitale dell’, la, il summit dell’Onu sui cambiamentitici in programma fino al 22 novembre. I delegati di tutto il mondo si riuniscono per affrontare la crisitica e mettere in campo misure contro l’aumento delle temperature globali, seguendo gli impegni presi nell’ambito degli accordo di Parigi.Il meeting si apre con la sfilata dei capi di Stato e dei ministri dell’Ambiente, che lasceranno poi spazio ai negoziatori e ai cosiddetti sherpa, che preparano i materiali per i decisori politici. Ma sono stati tanti i forfait quest’anno da parte dei grandi del Pianeta. Non ci sarà il presidente americano uscente Joe Biden, assente anche Ursula von der Leyen. Al suo posto, ci sarà il commissario olandese per l’azionetica Wopke Hoekstra.