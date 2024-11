Calciomercato.it - Cambia tutto per Pavard: infortunio e annuncio UFFICIALE

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

è sbarcato all’Inter un anno e mezzo fa per 33 milioni di euro. Quest’anno ha disputato 14 partite, per un totale di 1.035 minutiLa notizia avrà spiazzato in primis. All’indomani della sfida Scudetto col Napoli, che il francese ha disputato per intero, è arrivata l’ufficialità. Per lui, con l’ovviamente imprevisto,davveroper(LaPresse) – calciomercato.itÈ, Benjamintorna in Nazionale dopo le incomprensioni con Deschamps e le quattro esclusioni consecutive dopo l’Europeo in Germania vissuto interamente dalla panchina. In realtà cinque, perché il difensore dell’Inter non era stato convocato nemmeno per le imminenti gare di Nations League contro Israele e Italia.torna in Nazionale, ma soltanto grazie all’accorso a Wesley Fofana.