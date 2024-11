Liberoquotidiano.it - Bologna: Tajani, 'noi come Pasolini, preferiamo figli popolo a figli papà in centri sociali'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Oggi di centro non c'è più nulla, c'è solo la sinistra. Quel che è successo a, con le reazioni che ci sono state, è la dimostrazione che questi signori sono sempre più a sinistra, non hanno avuto il coraggio di prendere le distanze da quei delinquenti e vigliacchi che hanno aggredito la Polizia. Che poi, ho visto le immagini, erano 300 contro 5 poliziotti. delinquenti e vigliacchi. Dovremmo regalare loro, che a Valle Giulia fece una scelta, di stare dalla parte deidelanziché dalla parte didimantenuti che bivaccano nei. Io difendo idel, mi stupisce che la sinistra preferisca idiaidel". Lo ha detto il vicepremier e ministro Antonio, intervenendo aalla manifestazione promossa dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l'Emilia Romagna Elena Ugolini.