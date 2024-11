Quotidiano.net - Bodycam e pulsanti antipanico sui mezzi pubblici di Roma. Rocca: “Segnale contro la violenza”

, 11 novembre 2024 -collegati al 112 e geolocalizzazione dei bus. Sono alcune delle misure in arrivo per contrastare le violenzei conducenti degli autobus die della provincia in vista del Giubileo. Stamattina in prefettura è stato firmato il protocollo d'intesa con Regione eCapitale per aumentare la sicurezza suicapitolini, sempre più spesso presi d’assalto da balordi e rapinatori. Tra le altre misure, anche una mappatura delle zone più a rischio e un tavolo permanente per la sicurezza. "Oggi è una bella giornata per aumentare la sicurezza della città. Unatteso da tempo dalle nostre comunità. Unforteil fenomeno dellasul trasporto pubblico locale", ha detto il governatore Francescoalla stipula del protocollo sicurezza.