Anmnorma incompatibile con Uegiudici fanno loro dovere

Anm,norma incompatibile con Ue,giudici fanno loro dovere

"Di fronte alle nuove polemiche innescate dalle ultime decisioni dei giudici romani, mi preme solo ricordare che la primazia del diritto dell'Unione europea è l'architrave su cui poggia la comunità delle corti nazionali e impone al giudice, quando ritenga la normativa internacon quella dell'Unione, di applicare quest'ultima o, in caso di dubbio, di sollevare rinvio pregiudiziale, cosa che è stato fatto in questo caso dal tribunale di Roma". Così il segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati Salvatore Casciaro. "Non ci si può quindi lamentare del fatto che i giudiciilné darela colpa di inciampi nel perseguimento di politiche migratorie che spetta ovviamente al governo decidere ma che non possono prescindere del quadro normativo europeo e sovranazionale nel quale si collocano", conclude Casciaro.