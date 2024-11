Ilgiorno.it - Anche nel mercato dell’intelligenza artificiale le donne rimangono penalizzate

MILANO – È la generazione più acculturata di sempre. Anni sui libri tra lauree, master, specializzazioni e stage. Eppure, il lavoro – è innegabile – i giovani non lo trovano certo dietro l’angolo. Dall’altra parte, le aziende hanno un disperato bisogno di talenti,perché le due grandi transizioni, ecologica e digitale, senza persone e nuove competenze non si possono fare. Accade così che chi si affaccia suldel lavoro si trova oggi fagocitato nel grande scollamento tra domanda e offerta. Un disallineamento tutto inscritto tra teoria e pratica, dove una formazione ampia e metodologica è ormai incapace di incontrare le reali esigenze di un mondo che si appresta a un salto tecnologico senza precedenti. In Europa solo 1 studente su 4 è iscritto a percorsi Stem Steccati disciplinari troppo rigidi e sistemi formativi poco flessibili sono infatti tra le cause che spingono ragazzi e ragazze ad allontanarsi dalle discipline Stem: solo il 26,6% degli studenti europei è iscritto a percorsi di educazione terziaria in ambito tecnico-scientifico, mentre oltre la metà delle aziende ha difficoltà a reperire profili nell’ambito.