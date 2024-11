Oasport.it - Alcaraz non é più padrone del suo destino: perché potrebbe uscire a Torino anche con 2 vittorie

Sconfitta pesante e sanguinosa per Carlosall’esordio alle ATP Finals di. Lo spagnolo è stato battuto decisamente a sorpresa da Casper Ruud in due set, facendosi rimontare da 5-2 avanti nel secondo parziale. Un esordio steccato checostare caro nel prosieguo di questo Masters di fine anno: non è assicurata la qualificazione neppure con due.Ricordiamo infatti che, nel caso dovessero arrivare tre giocatori a trea pari merito nel girone, non si andrebbero a vedere gli scontri diretti, ma il criterio dirimente diventerebbero i set vinti. Lo spagnoloarrivare a pari merito all’ultima partita del gruppo con altri due giocatori del suo raggruppamentovincendo gli incontri contro Alexander Zverev e Andrey Rublev.Una pesante sconfittaarriva in due set: di conseguenza non sono più ammessi passi falsi nei prossimi due match.