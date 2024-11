Quifinanza.it - Addio ricette cartacee dal 2025, arriva la rivoluzione digitale ma ci sono ancora ostacoli

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Dopo diverse proroghe, la legge di Bilancio stabilisce che a partire daltutte lemediche dovranno essere emesse in formato elettronico. Tuttavia, medici e farmacisti devono fare i conti con la realtà dei frequenti malfunzionamenti tecnici, e sarà necessario trovare soluzioni per assicurare comunque il servizio ai pazienti.Le novità da gennaioA partire dal 1° gennaio, tutte le, sia “bianche” che “rosse”, dovranno essere emesse in formato. L’articolo 54 della Manovra stabilisce che tutte le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dei servizi territoriali per l’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile e dei cittadini devono essere elettroniche. L’obiettivo è trasformare il sistema delle prescrizioni mediche, eliminando le vecchiea favore di un formato completamente