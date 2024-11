Unlimitednews.it - A Roma “Mi fa un baffo il gatto nero Festival” contro le superstizioni

(ITALPRESS) – Ci sono specie a rischio estinzione a causa del cambiamento climatico e la perdita di biodiversità e poi ci sono quelle che rischiano di esserlo per colpa di false credenze popolari oggi ancora profondamente radicate., antiche leggende, che danneggiano e spesso uccidono. Si perseguitano, per esempio e per motivi diversi, i gatti neri, i pipistrelli, i serpenti, le civette e tanti altri animali ma l’ignoranza e la disinformazione non sono più tollerabili, soprattutto quando a farne le spese sono creature innocenti.questi luoghi comuni, ma anche per favorire l’inclusione ed imparare a conoscere gli animali per non averne paura, arriva la IV edizione del “Mi fa unil”, kermesse solidale da anni portatrice sana di un unico vero, assoluto, messaggio: Gli animali sono tutti uguali e non sono portatori di sfortuna o altre dicerie, ma unicamente di amore.