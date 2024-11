Lapresse.it - Ucraina, Tusk: “Presto una data per il cessate il fuoco”

Mentre negli Stati Uniti, in seguito all’elezione alla Casa Bianca di Donald Trump, il presidente uscente Joe Biden lavora per accelerare la consegna di aiuti a Kiev, prosegue il conflitto in. Il team di Volodymyr Zelensky è al lavoro per organizzare un incontro con il presidente americano eletto. Il premier polacco, Donald, intanto, in un’intervista, ha detto checi sarà unaper ilil. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO Nella notte abbattuti droni russi verso KievLe difese aeree ucraine hanno abbattuto nella notte una decina di droni russi lanciati verso Kiev. Lo ha riferito su Telegram l’amministrazione militare di Kiev. “Le forze armate russe continuano a terrorizzare le aree civili popolate e Kiev rimane in cima alla lista del nemico – ha riferito l’amministrazione militare di Kiev – Le truppe russe hanno nuovamente lanciato i loro droni d’attacco contro le pacifiche abitazioni di Kiev.