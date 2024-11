Iodonna.it - Teologa, femminista, è monaca di clausura e conferenziera. Perché, spiega, la vita vera supera le etichette. Prendete i matrimoni religiosi per i gay...

Teresa Forcades è una suora benedettina di origine catalana. È arrivata alla fede da adolescente: quando sua madre, dopo averla battezzata e senza averle dato un’educazione religiosa, ma piuttosto intrisa di ideali politici e impegno sociale, la iscrisse a 14 anni a una scuola di suore, per il timore di farle perder tempo alla scuola pubblica dove all’epoca «c’erano troppi scioperi». Papa Francesco, chiusura totale sull’aborto: «È un omicidio e i medici che lo praticano sono sicari» X Leggi anche › Si può essere femministe e cattoliche? Dottorata in Medicina e Teologia a New York e Harvard, spazia nei suoi interventi e nei suoi libri tra medicina e teologia, femminismo, psicoanalisi e politica, sottolineando che il suo è sempre e in ogni momento un discorso incardinato sulla fede.