Ilrestodelcarlino.it - Pietro, 10 anni: ballerà alla Scuola di danza dell’Opéra di Parigi

Pesaro, 10 novembre 2024 – Un piccolo Billy Elliot vive a Pesaro. O forse un piccolo Roberto Bolle, visto che il famoso ballerino italiano compie glisolo due giorni dopo di lui. Si tratta diCeccolini, 10, di Borgo Santa Maria, che giovedì ha sostenuto e superato le audizioni per l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris. Della sua età, sono stati solo sei i bambini ammessi e lui, tra di loro, è l’unico italiano. Ma come è arrivato a questo enorme traguardo nonostante la giovanissima età? “A maggioha partecipato ad un concorso di ballo, il Novara Dance Experience – spiega la sua insegnante, Maria Elena Andreoni, docente delladiStudio Arte e Balletto di Pesaro –. In quell’occasione, ad osservare i ballerini, c’era anche la direttrice delladina, Elisabeth Platel, la quale si è avvicinata a me chiedendo se fossi l’insegnante di